По данным ведомства, по итогам 2023 года иностранный турпоток в Дубай вырос на 19,4%.

Наибольшее число туристов приехали из Западной Европы – почти 3,3 млн, доля этих стран в общем турпотоке составила 19%. Второе место с небольшим отставанием заняла Южная Азия (3,1 млн, 18%). Замыкает тройку лидеров Россия, страны СНГ и Восточной Европы, откуда прибыли 2,26 млн гостей, а доля путешественников в общем иностранном турпотоке составила 13%.

Также в топ-5 вошли Ближний Восток и Африка (12%) и Северная и Юго-Восточная Азия (9%).

Средняя загрузка отелей эмирата за прошлый год составила 77,4%. В конце декабря прошлого года номерной фонд в Дубае составил 150 тыс. (821 отель), а количество туристических ночевок – 41,7 млн.

В 2022 году Дубай посетили 14,36 млн путешественников, из них 758 тыс. – россияне.