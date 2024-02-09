Главными юбилейными днями станут День города — 12 июня, Ночь города — с 29 на 30 июня, День основания Хлынова (Вятки, Кирова) — 22 сентября.

В частности, одним из ключевых событий юбилея города и одновременно главным молодежным праздником станет "Ночь города", которая пройдет с 29 на 30 июня.

Участников праздника ждет яркое шоу-дронов, кинопоказы, выступления творческих коллективов, встречи с известными людьми, мастер-классы, ночные экскурсии и квесты. Завершится ночная программа встречей рассвета на набережной Грина — писателя-романтика.

"Главное, что в эту ночь юбилейным городом будет управлять молодежь. А мы лишь будем находиться рядом, помогать и поддерживать", — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Александра Соколова.

Также 29 июня, в День молодежи, в Кирове планируют заложить первый камень в основание будущего кампуса мирового уровня, ведущим направлением которого, как сообщалось, станет станкостроение.

Кроме того, к юбилею в городе будут определены лучшие места для встречи наступающего дня.

"Киров станет столицей рассветов. Будет разработана специальная карта, где отметят лучшие смотровые площадки, на которых можно любоваться одним из самых красивых явлений природы — кировскими рассветами", — говорится в сообщении.

650-летие Кирова отмечается в 2024 году. Праздничные мероприятия запланированы с июня по октябрь.