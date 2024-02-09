Сотня животных, которых выпустят в дикую природу, выращена предпринимателем на оленеводческой ферме Сосновского муниципального округа, говорится в сообщении.

"Ранее мы получили помощь от государства в виде грантовой поддержки на развитие хозяйства. На эти деньги мы приобрели 105 чистокровных благородных оленей. И теперь мы хотим сделать ответный подарок региону. Необходимые документы сейчас готовятся. Предполагается, что уже в начале марта животные окажутся в естественной среде обитания", — приводит пресс-служба слова руководителя оленеводческого хозяйства Кирилла Гурова.

В настоящее время животные находятся на карантине. Переселить в дикую природу оленей можно только после проведенного обследования состояния их здоровья и получения разрешения ветеринарной службы о снятии с карантина.

В дальнейшем животных будут подкармливать и следить за их развитием.

Еще одну группу благородных оленей планируется передать в Воронинский заповедник, расположенный на территории Кирсановского и Инжавинского районов Тамбовской области, отмечается в сообщении.

Благородный олень объединяет в себе до 28 подвидов, представители которых отличаются друг от друга размерами, весом, окраской и некоторыми другими признаками.

Это животное имеет рога с большим количеством отростков (как правило, их не менее пяти), которые образуют своеобразную узнаваемую крону на вершине рога.