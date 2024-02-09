Фото: moscowvdnh.cosmosgroup.ru

«Мы к 2030 году хотим построить более 200 тысяч номеров. Но кто будет их обслуживать? И для того, чтобы у нас это не превратилось в призрачные замки, нам нужно очень активно совместно этим заниматься. И, конечно, прежде всего, с региональными властями. Потому что не все считают профессию повара либо горничной престижной. И нужно поднимать престиж этих профессий не только материально, но и развитием корпоративной культуры, и какими-то социальными программами», — сказал он на посвященной туризму пленарной сессии в рамках выставки «Россия».

Как сообщил Биба, холдинг создал собственную академию гостеприимства с онлайн-платформой для обучения персонала.

«И в этом году мы планируем открыть отдельную академию, отдельное здание, где будет и гостиница, и обучающий центр. Планируем очень активно работать с регионами и с Минэкономразвития в этой сфере», — сказал он.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков напомнил, что по расчетам министерства индустрии гостеприимства до 2030 года потребуется около 400 тысяч новых сотрудников.

«Перед нами стоит масштабная задач нарастить мощности системы подготовки квалифицированных кадров, чтобы обеспечить новые объекты, которые будут построены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Уже сегодня ощущается дефицит линейного персонала отелей, туроператоров, турагентств, других компаний индустрии гостеприимства. Поэтому особое значение мы придаем вопросам обучения специалистов и поддерживаем проекты в сфере подготовки кадров, которые реализуются не только учебными заведениями, но и участниками туристического рынка», — сказал он.

Как пояснила вице-президент по управлению персоналом Cosmos Hotel Group Анна Кувайцева, в 2024 году в корпоративной Академии гостеприимства планируется обучить до 5 тыс. человек.

«Это линейный персонал отелей – администраторы, бармены, официанты, горничные, а также менеджеры, руководители среднего звена и топ-менеджеры отелей. Обучение ведут 150 преподавателей и онлайн – на цифровой платформе Cosmos Academy, и в офлайне. В программы включены сервисные тренинги, обучение международным стандартам гостеприимства, общеотраслевым навыкам, позволяющим быстро адаптироваться, выполнять профессиональные обязанности и продвигаться по карьерной лестнице», — отметила она.

«От того, грамотно ли выстроена система внутреннего обучения и программы развития, насколько прозрачно работают карьерные треки для сотрудников, зависит успех привлечения персонала в нашей сфере. Мы ставим для себя задачу сделать работу в гостиничной сети призванием, а не подработкой на один сезон», — добавила Кувайцева.

Вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин назвал «Академию гостеприимства Cosmos хорошим примером частной инициативы в области профессионального образования в гостиничной сфере.

«Нам, организаторам туров, очевиден дефицит кадров в туристической отрасли. Это касается как продавцов путевок, так и тех, кто непосредственно принимает и обслуживает туристов. На местах не хватает менеджеров отелей, администраторов, официантов, поваров. Это особенно заметно в регионах, где идет массовое строительство новых отелей, где быстро растет турпоток. Внутренний туризм растет на 10-15% ежегодно, конечно, подготовка кадров не успевает за такими темпами развития отрасли. На мой взгляд, необходимы новые подходы к профессиональному образованию в нашей сфере. Нам нужно обучать быстрее, обучением должны заниматься, в основном, практики, а программы должны быть максимально приближены к реальным потребностям рынка», — сказал он.

На начало 2024 года в портфель Cosmos Hotel Group входят около 40 отелей категорий от 3 до 5* в 20 городах России. Александр Биба сообщил, что в прошлом году под брендом Cosmos открылось 15 отелей, а в ближайшие 3-4 месяца заработают еще пять. В стадии строительства находятся еще 20 проектов.