"Новая экспозиция очень небольшая и потому мы называем ее музейчик истории "Риттербух". На сегодня в ней представлены история рыцарства на территории бывшей Восточной Пруссии, доспехи, оружие и другие предметы из прошлой жизни этой территории. Основа музея — семь манекенов рыцарей в доспехах. Конечно, в дальнейшем эта экспозиция будет расти, новые манекены рыцарей появятся в ближайшее время", — сказала Богаткина.

Гостей ждет рассказ об истории рыцарства, а также показ всех элементов одежды рыцарей. Это и нательное белье, и доспехи, а также холодное оружие тех времен.

На "интерактивной площадке" посетители могут примерять на себя рыцарские шлемы и латы, брать и осматривать понравившиеся геральдические щиты и оружие, а также фотографироваться со всеми атрибутами рыцарства, рассказала собеседница агентства.

Музей разместился рядом с орденским замком Рагнит в одном из помещений ресторанного комплекса Deutsches Haus, который входит в кластер наряду с такими туристическими объектами как "Тильзитский трамвайчик", сыроварня региона "Тильзит-Рагнит", "Хутор старого пасечника" и сам замок Рагнит.

"Мы рассчитываем и уже видим на примере первых посетителей, что музей будут посещать туристы, которые приезжают на экскурсию в замок Рагнит и сыроварню. Тем более, что именно в комплексе Deutsches Haus расположен дегустационный зал, в котором гостям предлагаются несколько видов сыра местного производства. Надеемся, что такой единый туристический маршрут будет очень популярен", — отметила администратор.

Об открытии музея уже извещены многие туристические компании области, что практикуют организованные поездки в Советск (бывший немецкий Тильзит) и Неман (бывший Рагнит). И они положительно оценили появление новой площадки в рамках единого экскурсионного маршрута, заключила Богаткина.

Как сообщалось, в настоящее время в городе Немане ведутся восстановительные работы в орденском замке Рагнит, где должен будет создан музейно-досуговый центр.

Каменный орденский замок Рагнит был построен в 1409 году. Он имел почти квадратную форму — 59 на 58 м, а внутренний двор — 31 на 31 м. В четырёх этажах имелось 11 больших залов и множество мелких подсобных помещений. В течение столетий надземные и подвальные помещения многократно переделывались и перестраивались. Были секретные подземные туннели. Составной частью замка стала часовая башня высотой 25 метров.

В годы Второй мировой войны замок получил значительные повреждения и был частично заброшен. В последствии при съемках нескольких кинофильмов его стены специально подрывались ради батальных сцен. В настоящее время объект культурного наследия находится в аренде у местного предпринимателя, который и разработал проект восстановления.