Отмечается, что количество обслуженных воздушных судов за год увеличилось на 3,8%, до 1,408 тыс. судов. Грузов и почты за первый месяц наступившего года было обработано 262 тонны, что на 16% больше января прошлого года.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сургут. Среди международных направлений — Дубай, Стамбул, Баку. Лидерами среди авиакомпаний по объему перевозок за январь стали "Победа", "Аэрофлот" и Red Wings. Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Махачкалы в 2023 году увеличился на 11,6% по сравнению с 2022 годом — до 2,8 млн человек.