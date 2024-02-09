"Посетители увидели уникальную пастилу в виде яблока весом 40 кг и большой тульский пряник "Матрешка", — говорится в сообщении.

В пятницу на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День сельского хозяйства. С экспозицией туляков ознакомился министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"За последние годы наш АПК демонстрирует высокие результаты. Мы имеем хороший урожай по зерновым и масличным культурам, по итогам прошлого года получили рекордный урожай картофеля, заняв второе место в стране по производству второго хлеба. Наращиваются объемы производства продукции животноводства, реализуются крупные инвестиционные проекты", — приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

Он также отметил, что отдельное внимание уделяется развитию и продвижению региональной брендовой продукции.

На стенде Тульской области прошли интерактивные программы, мастер-классы, а также трансляция роликов о достижениях региона в сфере АПК.