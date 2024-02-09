"Для Калининградской области, окруженной странами Евросоюза и морем, временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации, является действенной мерой. В регионе немало жителей, кто часто свершает поездки за границу. Это моряки и водители грузового автотранспорта, экспедиторы и другие. Также это те, кто привык отдыхать в теплых странах", — сказала Каданцева.

По ее словам, в течение 2023 года постановления об ограничении права на выезд должникам из страны в рамках различных исполнительных производств были вынесены судебными приставами в отношении почти 100 тыс. жителей области, или фактически каждого десятого калининградца. При этом каждый из должников сначала получил уведомление о том, что ему грозит такая мера воздействия и он может избежать ограничения, погасив долги.

"Конечно, эта цифра "живая" и постоянно корректируется. Сегодня об ограничении права выезда должникам знает абсолютное большинство граждан. Очень многие люди отслеживают свою долговую историю при помощи электронных сервисов", — заключила собеседница агентства.