"По его результатам Санкт-Петербург и Ленинградская область возглавили список направлений для отпуска мечты — о желании побывать здесь сообщили 41% опрошенных", — говорится в сообщении.

В тройку самых востребованных регионов вошли также Краснодарский край и Москва.

Уточняется, что речь идет не только о летних отпусках, а о планах на поездки в любое время года.

Как сообщалось, всего за 2023 год Петербург посетили свыше 9,4 млн туристов, они потратили в северной столице 482,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее.