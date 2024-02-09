"Природно-исторический путеводитель выпущен к 650-летию Куликовской битвы. В нем представлены природные и архитектурные достопримечательности Тульской и Калужской областей, ведущие музеи двух регионов", — говорится в сообщении.

Автор путеводителя — историк, писатель и публицист Олег Хафизов. В нем он подробно описывает территории главного противостояния русских княжеств Золотой Орде, повлиявших на становление российской государственности. Это Куликово поле, где в 1380 году Дмитрий Донской одержал победу над Мамаем, и Национальный парк "Угра", где спустя столетие закончилось владычество Орды.

Директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко на презентации отметил, что создание путеводителя — это не только межрегиональное событие между Тульской и Калужской областями. У издания, по его словам, есть перспективы стать основой государственных программ по развитию школьного познавательного туризма.

В свою очередь, директор департамента развития туризма Минэкономразвития Тульской области Елена Некрасова отметила преимущества идеи музея-заповедника "Куликово поле". "Это такой мультибрендовый проект, который включает в себя конструктор маршрута. Каждый человек сможет построить путешествие по разным направлениям — и военно-патриотическим, и культурно-познавательным, и религиозным. Путеводитель могут использовать индивидуальные туристы. И это настольная книга для гидов и для туроператоров, которые могут, воспользовавшись этой путевой информацией, построить новые маршруты, проложить новые проекты", — сказала Некрасова.

Помимо столиц двух регионов — Тулы и Калуги — на маршруте путешественники смогут посетить малые исторические города двух областей — Дубну, Одоев, Суворов, Чекалин, Козельск, Перемышль и другие. Встретятся на коротком пути святыни — Рождества Богородицы Анастасов монастырь, Оптина Пустынь, Шамординская обитель.

В книге читатель и путешественник найдет информацию о Тульских и Калужских Засеках, побывает на слиянии рек Непрядвы и Дона, Оки и Угры, в Зеленой Дубраве и узнает о других знаковых природных объектах.

Музей-заповедник "Куликово поле" планирует по мотивам печатного издания создать аудиогид для путешественников и разместить его на общедоступных платформах.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

Стояние на реке Угре — военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III. По мнению большинства советских и российских историков, стояние положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси, где оно держалось дольше всего, и где шел процесс становления единого Русского государства, которое стало полностью независимым.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.