На внутренних линиях перевезено 2,9 млн пассажиров (+13,1% г/г), на международных — 927,7 тыс. (+51,9%).

Общий пассажирооборот группы повысился на 31,3%, до 10,7 млрд пассажиро-километров, занятость кресел — на 1,6 процентного пункта (п.п.), до 86,9%.

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в январе вырос на 39%, до 2,1 млн человек, в том числе 1,45 млн перевезено на внутренних линиях (+35%), 694 тыс. — на международных (+48%). Пассажирооборот увеличился на 40,8%, до 6,8 млрд пассажиро-километров.

По итогам 2024 года группа рассчитывает перевезти более 50 млн человек против 47,3 млн в 2023 году (рост к 2022 году составил 16%), заявлял в феврале глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.

На конец января парк группы "Аэрофлот" насчитывал 349 самолетов, сообщается на сайте перевозчика: в том числе 59 широкофюзеляжных, 212 узкофюзеляжных и 78 региональных Superjet 100. Только у флагманской авиакомпании — 171 самолет, включая 41 широкофюзеляжный и 130 узкофюзеляжных лайнеров. Количество очищенных от иностранной регистрации Boeing и Airbus в парке группы к концу 2023 года составит 98 единиц, сообщал ранее Александровский. Выкуп и перерегистрация иностранных лайнеров в РФ позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста из-за санкций.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ. Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.