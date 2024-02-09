Посетителям выставки расскажут о молодежных туристических маршрутах в Тюменской области, о проектах и лидерских программах, покажут видеоролики.

Гости также смогут побывать на спектакле, послушать сказки коренных малочисленных народов Севера с помощью дисковых телефонов, поучаствовать в росписи маленьких деревянных фигурок котов, побывать на мастер-классах по плетению эко-авосек.

Кроме того, все желающие смогут научиться мастерить объемные открытки с иллюстрациями по мотивам тюменской росписи.

Также гости выставки "Россия" могут принять участие в розыгрыше турпоездки "В Сибирь по своей воле" в Тюменскую область. Для этого необходимо ответить на три вопроса о регионе и оставить контакты для обратной связи.

"Надеюсь, что изучив Тюменскую область, гости из других регионов страны захотят посетить наш край и познакомиться со всеми преимуществами", — приведены в пресс-релизе слова директора регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирины Широковой.

10 февраля в рамках работы международной выставки-форума "Россия" состоится Форум национальных достижений в сфере молодежной политики.

Деловая программа форума будет представлена презентацией эффективных решений и значимых достижений в сфере молодежной политики по результатам реализации государственных проектов последних шести лет.