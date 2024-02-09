«Туристический налог (150000 индонезийских рупий или $9,59 на человека) будет обязательным с 14 февраля. Оплатить его можно онлайн, а также наличными или картой в аэропорту Денпасар», — пояснили в ассоциации.

Как отметили в пресс-службе туроператора Space Travel, оплата онлайн возможна в приложении https://lovebali.baliprov.go.id. Для этого необходимо указать: паспортные данные, дату прибытия и адрес электронной почты, на который придет подтверждение оплаты в форме QR-кода для дальнейшего предъявления в пунктах проверки.

В компании уточнили, что для оплаты онлайн подойдут только платежные системы Visa и Mastercard (оплата с UnionPay не проходит). Этот вариант доступен только российским туристам, у которых есть карты иностранных банков.

«Для оплаты в аэропорту наличными на специальной стойке или картой необходимо предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR-код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки», – пояснили в Space Travel.

По словам туроператоров, туристический налог не нужно платить повторно в случае посещения других регионов Индонезии и возвращения на Бали.