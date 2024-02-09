По данным пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии, риск схода лавин в горных районах республики будет сохранятся 9 и 10 февраля, в связи с чем существует угроза возникновения различного рода ЧС.

"С 18:00 мск 9 февраля до 18:00 мск 10 февраля в горных районах лавиноопасно, в связи с чем существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района, связанной с повреждением опор ЛЭП, домов, автомобильных дорог, мостов, повреждением объектов инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение о лавинной опасности также объявлено на территории Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В течении суток 9 и 10 февраля в горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Кроме того, сход снежных лавин возможен в горах Карачаево-Черкесии, в регионе объявлено экстренное предупреждение. По данным ГУ МЧС России по КЧР, лавиноопасная ситуация сохранится в горах республики 9-10 февраля.

Угроза схода снежных лавин есть и в горах Кабардино-Балкарии.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, лавины могут стать причиной ЧС и происшествий, связанных с повреждениями линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры.

Ранее о лавинной опасности предупреждала пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее.