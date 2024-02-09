Преодолевая препятствия туристической дисциплины, тринадцатилетняя девочка не удержалась на перилах и ударилась об опору-дерево.
"В результате инцидента девочка получила травму спины, однако медицинскую помощь со стороны руководства и инструкторов Центра детского и юношеского туризма и экскурсий она не получила, в медицинское учреждение для обследования своевременно не госпитализирована", — говорится в сообщении.
После обращения в больницу по месту жительства у несовершеннолетней был диагностирован компрессионный перелом одного из грудных позвонков, добавляет прокуратура.
Надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением. Но суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, мотивируя свое решение вынесенным постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела.
Решение суда было обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке.
Кировский областной суд отменил решение суда первой инстанции и взыскал с Центра детского и юношеского туризма и экскурсий 100 тыс. рублей в пользу пострадавшей.