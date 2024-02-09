"Совет ФТ "Сириус" принял решение о приостановке курортного сбора. Согласно принятому документу с 20 февраля по 17 марта 2024 года от уплаты курортного сбора будут освобождены участники ВФМ, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и все, кто приедет в это время на федеральную территорию", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такое решение связано с необходимостью развития международного молодежного сотрудничества федеральной территории "Сириус", а также с масштабностью мероприятия.

"Также по решению Совета от уплаты курортного сбора будут освобождены все студенты очной формы обучения в образовательных организациях на федеральной территории, независимо от возраста", — отметил представитель ФТ.

Курортный сбор взимается на федеральной территории "Сириус" с 1 апреля 2023 года в размере 50 рублей в день с физических лиц, достигших 18 лет, планирующих проживать в объектах размещения более 24 часов. Собранные средства направляются в Фонд развития курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России. В мероприятии примут участие почти 20 тыс. молодых лидеров из 180 стран в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта. В их числе 10 тыс. иностранных участников. Также в фестивале впервые будут участвовать ребята до 18 лет.