"С 2020 года музей транспорта Москвы отреставрировал 30 исторических транспортных средств. Большую часть из них можно будет увидеть в постоянной экспозиции. В 2024 году музей продолжает масштабную программу по восстановлению уникальной техники, в том числе автобусов, трамваев, вагонов метро, легковых автомобилей. Всего в этом году будут отреставрированы 13 экспонатов", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что в этом году управление реставрации музея транспорта Москвы возьмет в работу пять экспонатов трамвайной техники, два автобуса, два легковых автомобиля и тротуароуборочный автомобиль ТУМ-Т3. Сотрудники музея и московского метрополитена продолжат восстанавливать вагоны метро, которые уже находятся на подземном уровне гаража Константина Мельникова.

"Самыми сложными объектами реставрации, работы по которым должны быть завершены в 2024 году, станут трамвайные вагоны МТВ-82, "БФ" ("бесфонарный") и "Ф" ("фонарный"), крановая платформа СВАРЗ. В силу возраста экспонатов и их редкости они являются ценными как для нашей коллекции, так и для истории города в целом", — сказала директор музея Оксана Бондаренко, слова которой приводятся в сообщении.

По окончании реставрации гаража Константина Мельникова начнет работать постоянная экспозиция. В рамках подготовки к открытию музей с 2020 года восстанавливает ключевые для истории столицы образцы транспорта.