Как рассказал директор по маркетингу компании «Русский Экспресс» Юрий Савин, спрос на направление выше, чем год назад в это же время.

«Многие отели с января по март уже на «стопах», часто приходится предлагать альтернативные варианты размещения. И более популярными стали туры с бронированием у туроператора только наземного размещения. В условиях изобилия регулярной авиаперевозки туристы часто покупают авиабилеты самостоятельно», — сказал он.

Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова назвала Таиланд лидером среди пляжных направлений этой зимой.

«Продажи выросли по сравнению с прошлым годом в разы. Но в прошлом году после пандемии направление только открывалось, вот объемы и были меньше. Глубина продаж достигает двух месяцев, а по некоторым датам и четырех. Это связано с тем, что в Таиланд поехали туристы из Китая, и на определенные числа в популярных отелях теперь нужно бронировать туры заранее. В основном, едут на 12 ночей, как и в прошлом году», — сказала она.

Иванова напомнила, что в ближайшие две недели в Таиланде будет еще сложнее найти места в хороших отелях в последний момент, так как в период празднования китайского Нового года с 10 по 24 февраля, в страну массово поедут туристы из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, на конец февраля в этом году выпадают школьные каникулы в России, что дополнительно повышает спрос.

В Coral Travel рассказали, что российские туристы стали чаще выбирать Таиланд для семейного отдыха.

«Если сравнивать количество заявок с детьми в прошлом сезоне и в этом, а также до пандемии, – их стало больше. Но в целом заявок на двоих взрослых больше, чем каких-либо других. Самым популярным курортом остается Пхукет, на втором месте Паттайя», — уточнила руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова.

Оператор уже второй сезон фиксирует рост спроса на размещение в отелях 4* в Паттайе, варианты 3* выбирают реже. В Coral Travel это связывают это с тем, что разница в цене между гостиницами 3 и 4*сократилась, и туристы, которые сейчас могут позволить себе Таиланд, выбирают более высокий уровень размещения.

В компании Anex сообщили, что Таиланд в прошлом году занял второе место по объемом после Турции, и сейчас остается вторым по популярности направлением у россиян.

«Число желающих посетить Таиланд в этом году увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот средний чек снизился на примерно 15-20%, при этом спрос на отели 5* заметно вырос, как и запросы на размещение с питанием «все включено», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева.

По словам эксперта, на снижение среднего чека повлияли и более выгодный перелет, и акции от отелей.

Туроператоры считают, что снижения цен на отели Таиланда можно ожидать не раньше апреля.

По данным управления по туризму Таиланда, в 2023 году страну посетили 1,48 млн туристов из России. Это более чем втрое превышает результат 2022 года и на 10 тыс. – допандемийного 2019 года.