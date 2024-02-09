Кроме того, в текущем году власти региона намерены возобновить внутриобластные авиарейсы в Кедровый и Каргасокский районы.
Как сообщалось, Томская область начала испытывать проблемы с внутриобластными рейсами в отдаленные муниципалитеты с октября 2021 года, когда правительство РФ приняло новые требования по транспортной безопасности для малых аэропортов. Вследствие этого авиакомпания "СиЛа", выполнявшая полеты в отдаленные Кедровый, Каргасок и Новый Васюган, приостановила работу своих площадок в Томской области.
В конце сентября прошлого года Мазур выразил уверенность в открытии авиасообщения между областным центром и районами, однако для возвращения рейсов необходимо восстановление аэродромной инфраструктуры в муниципалитетах.
Томским аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт "Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" Романа Троценко (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 15 направлениям внутри страны и двум направлениям в Таиланд.