"Восстанавливается международное авиасообщение: в 2023 году возобновлены полеты в Таиланд. Работаем над открытием уже в этом году прямого авиасообщения и в другие страны, включая Турцию, Египет и Китай", — приводятся в сообщении слова губернатора области Владимира Мазура.

Кроме того, в текущем году власти региона намерены возобновить внутриобластные авиарейсы в Кедровый и Каргасокский районы.

Как сообщалось, Томская область начала испытывать проблемы с внутриобластными рейсами в отдаленные муниципалитеты с октября 2021 года, когда правительство РФ приняло новые требования по транспортной безопасности для малых аэропортов. Вследствие этого авиакомпания "СиЛа", выполнявшая полеты в отдаленные Кедровый, Каргасок и Новый Васюган, приостановила работу своих площадок в Томской области.

В конце сентября прошлого года Мазур выразил уверенность в открытии авиасообщения между областным центром и районами, однако для возвращения рейсов необходимо восстановление аэродромной инфраструктуры в муниципалитетах.

Томским аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт "Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" Романа Троценко (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 15 направлениям внутри страны и двум направлениям в Таиланд.