"Основными задачами реорганизации памятника природы являются корректировка режима его особой охраны с учетом особенностей современных антропогенных воздействий и действующего законодательства, а также разработка и утверждение нового документа — положения о заказнике. Эти меры позволят сохранить природный комплекс и объекты, имеющие особое природоохранное значение для Московской области, предотвратить угрозу их утраты", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он добавил, что действующий режим особой охраны был установлен в 1984 году. "Существующая документация памятника природы имеет ряд недостатков, нет перечня допустимых видов деятельности, а перечень запрещенных видов — незначительный. Устаревший режим особой охраны не запрещает устройство туристских стоянок, виды деятельности, приводящие к загрязнению территории, распашку, разведку и добычу полезных ископаемых. Все это негативным образом отражается на состоянии памятника природы и ставит под угрозу его функционирование и сохранность ценных природных комплексов и объектов территории", — пояснил министр.