Он сообщил, что благодаря курорту будет создано "порядка семи тысяч рабочих мест".
"Это новая точка роста на севере Петербурга, которая даст импульс для развития прилегающих территорий", — отметил губернатор.
По словам Беглова, город создаст также необходимую для курорта инженерную и транспортную инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что туристический кластер планируется создать на территории бывшей строительной площадки "Горская", ограниченной Кольцевой автомобильной дорогой, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива. Ее площадь составляет около 130 га. Стоимость проекта оценивается в 165 млрд рублей. Строительство планируется завершить к 2030 году.
Согласно проекту, в "Горской" должны появиться яхтенный порт с инженерно-технической инфраструктурой, многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, спортивные и туристические объекты.
Промышленная площадка в районе "Горской" образована в 1984 году как часть комплекса защитных сооружений от наводнений. На территории действует несколько зон с особыми условиями использования.
Согласно генплану, там выделены три функциональные зоны: общественно-деловая, рекреационная и инженерно-транспортной инфраструктуры.