"Проект способствует развитию экономики нашего города. Мы будем строить курорт в Горской вместе с инвесторами. Там будут спортивные объекты с большим круглогодичным открытым бассейном. Безусловно, это и гостиничная инфраструктура. Ну, не побоюсь этого сказать, но самая большая марина Европы для стоянки яхт и катеров там будет", — сказал Беглов в ходе своего выступления в программе "Петербург. Новый взгляд" на канале 78.

Он сообщил, что благодаря курорту будет создано "порядка семи тысяч рабочих мест".

"Это новая точка роста на севере Петербурга, которая даст импульс для развития прилегающих территорий", — отметил губернатор.

По словам Беглова, город создаст также необходимую для курорта инженерную и транспортную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что туристический кластер планируется создать на территории бывшей строительной площадки "Горская", ограниченной Кольцевой автомобильной дорогой, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива. Ее площадь составляет около 130 га. Стоимость проекта оценивается в 165 млрд рублей. Строительство планируется завершить к 2030 году.

Согласно проекту, в "Горской" должны появиться яхтенный порт с инженерно-технической инфраструктурой, многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, спортивные и туристические объекты.

Промышленная площадка в районе "Горской" образована в 1984 году как часть комплекса защитных сооружений от наводнений. На территории действует несколько зон с особыми условиями использования.

Согласно генплану, там выделены три функциональные зоны: общественно-деловая, рекреационная и инженерно-транспортной инфраструктуры.