"На переправе оборудовано две полосы движения, каждая шириной 20 м. Установлены дорожные знаки: максимально разрешенная масса транспорта, скоростной режим, ограничительные вешки", — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства области Максима Лобанова.

Отмечается, что в этом году впервые решено проложить ледовую дорогу до Шебетского залива.

В настоящее время открыт первый участок дороги протяженностью 11 км. Он начинается на материковой части, у деревни Куркут Ольхонского района, и заканчивается на Ольхоне в местности Иркутская Губа.

Толщину и состояние льда на переправе проверили специалисты МЧС, ГИБДД и местной администрации.

Этот участок выходит на грунтовую дорогу в крупнейший населенный пункт острова — село Хужир, ее длина 29 км.

"Ежегодно многие водители пытаются объехать его, продолжая движение по льду. Это небезопасно. В этом году впервые принято решение проложить ледовую дорогу до Шебетского залива. Сейчас специалисты подрядной организации прокладывают второй участок, его длина составит 19 км", — проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время на нем есть ледовые трещины и нажимы. Открыть участок для движения транспорта планируется 15 февраля.

Для оперативного контроля на ледовой дороге круглосуточно работают онлайн-камеры. Дорожники ежедневно следят за состоянием трассы, толщиной и структурой льда.

Ледовую переправу на Ольхон ежегодно открывают к середине февраля. Обычно она работает до начала апреля.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.