В состав группы входят почти 100 человек, многие из них родом как из Владивостока, так из Хабаровска, Иркутска, Новосибирска и Москвы.

В пресс-службе правительства уточнили, что в состав группы вошла также сборная Краевой спортивной школы олимпийского резерва. Вместе с тренером на учебно-тренировочные сборы летят десять человек.

Всего тур рассчитан на пять дней. В рамках поездки туристы посетят достопримечательности Пхеньяна, а также побывают на горнолыжном курорте Масикрён.

Как сообщалось, тур стал возможным благодаря договоренностям делегации Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко с властями Северной Кореи, достигнутым в декабре 2023 года во время визита в КНДР.

Тогда Кожемяко провел переговоры с председателем Народного комитета особого города Расон Сим Чан Иром, обсудил с представителями туротрасли КНДР ближайшие планы по запуску туров для приморских туристов, пообщался с изучающими русский язык студентами Пхеньянского университета иностранных языков, а также договорился с корейской стороной об участии школьников КНДР в первых зимних международных спортивных играх "Дети Приморья".