Как сообщается в пресс-релизе Expedia, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $132 млн, или $0,92 в расчете на акцию, по сравнению с $177 млн, или $1,11 на акцию, за аналогичный период предыдущего года, сообщается в пресс-релизе.

Скорректированная прибыль составила $1,72 в расчете на акцию.

Выручка Expedia в минувшем квартале выросла на 10%, до $2,89 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,67 на акцию при выручке в $2,87 млрд.

По итогам 2023 года в целом Expedia увеличила чистую прибыль в 2,3 раза, до $797 млн, а годовая выручка выросла на 10%, до $12,84 млрд.

Общий объем бронирований в четвертом квартале увеличился на 6%, до $21,67 млрд, но оказался хуже консенсус-прогноза в $22 млрд.

Акции Expedia упали на 13% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности. Капитализация компании за три месяца подскочила на 34,4%, до $21,4 млрд.

В отдельном пресс-релизе компания сообщила о смене главного исполнительного директора. Питера Керна, возглавляющего компанию с 2020 года, на этом посту сменит Ариана Горин, которая вступит в должность 13 мая.

Горин работает в Expedia с 2013 года, сейчас она занимает пост президента компании. Керн останется заместителем председателя совета директоров и членом совета.