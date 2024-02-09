"В эти дни (9 и 10 февраля — ИФ) у Минской городской ратуши развернется настоящий праздник с национальными играми, мастер-классами, презентацией туристического потенциала республики Башкортостан, дегустациями национальных блюд (бишбармак на казане, башкирский плов, кумыс). Запланированы также мастер-классы по приготовлению блюд башкирской национальной кухни", — говорится в сообщении.

Мероприятие проходит в рамках рабочей поездки башкирской делегации в Белоруссию. Стороны, наряду с заключением соглашений о кооперации и взаимодействии в сфере экономики, договариваются о дальнейшем сотрудничестве в сфере культуры.

В частности, в ходе двусторонних встреч достигнута договоренность о "взаимодействии по сохранению единого для России и Беларуси исторического прошлого".

В ознаменование 80-летия освобождения Белоруссии башкирский музей Боевой Славы и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны запустят акцию по сбору историй эвакуированных из Белоруссии в Башкирию, которая продлится до 2025 года.

Официальная делегация Башкирии под руководством главы региона Радия Хабирова работает в Белоруссии с 8 по 11 февраля.