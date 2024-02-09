Мероприятие проходит в рамках рабочей поездки башкирской делегации в Белоруссию. Стороны, наряду с заключением соглашений о кооперации и взаимодействии в сфере экономики, договариваются о дальнейшем сотрудничестве в сфере культуры.
В частности, в ходе двусторонних встреч достигнута договоренность о "взаимодействии по сохранению единого для России и Беларуси исторического прошлого".
В ознаменование 80-летия освобождения Белоруссии башкирский музей Боевой Славы и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны запустят акцию по сбору историй эвакуированных из Белоруссии в Башкирию, которая продлится до 2025 года.
Официальная делегация Башкирии под руководством главы региона Радия Хабирова работает в Белоруссии с 8 по 11 февраля.