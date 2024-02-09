Всего пройдет более 150 различных мероприятий. Среди них лекции, тематические экскурсии и выставки, спектакли, концерты, историко-краеведческие конкурсы, квесты, мастер-классы, рассчитанные на жителей разных возрастов.

Также ожидается приезд делегаций из регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья, говорится в сообщении.

Основные и наиболее торжественные мероприятия начнутся 9 марта на малой родине первого космонавта в городе Гагарине и далее пройдут по территории всей области.

Одним из самых ярких событий станут уличные "Гагаринские гулянья" с фотозонами и ярмаркой-выставкой сувенирной продукции от мастеров из всех 27 районов области.

Кроме того, одним из основных событий станут 51-е Международные общественно-научные чтения, посвященные памяти Гагарина.

Также в рамках празднования власти благоустраивают культурную и туристическую инфраструктуру Гагаринского района.

Так, был отремонтирован участок трассы "Беларусь" — Москва — граница с Республикой Белоруссия" — Гагарин, обновлена крыша культурно-досугового центра "Комсомолец", стела на въезде в город, завершен ремонт постамента памятника Анне Гагариной (мать Гагарина — ИФ).

В районном центре дополнительно будут созданы фотозоны, навигационные знаки для туристов и модульный туристско-информационный центр.

Помимо этого, продолжится благоустройство туристического центра Смоленска и Реадовского парка. В этом году запланирована разработка концепции и проекта благоустройства бульвара и сквера Гагарина, проведение ремонтных работ здания планетария им. Гагарина, а в 2025 году будет установлен памятник космонавту.

Отмечается, что в марте на малой родине Гагарина также запланирован проект "Орбита дружбы", включающий посещение иностранной делегацией Всемирного фестиваля молодежи музейного комплекса в Гагарине.

В июне пройдет молодежный образовательный форум представителей регионов Центрального федерального округа "Поехали!".

Первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Административный центр Гжатского района — город Гжатск — в 1968 году был переименован в город Гагарин.