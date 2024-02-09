Также ожидается приезд делегаций из регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья, говорится в сообщении.
Основные и наиболее торжественные мероприятия начнутся 9 марта на малой родине первого космонавта в городе Гагарине и далее пройдут по территории всей области.
Одним из самых ярких событий станут уличные "Гагаринские гулянья" с фотозонами и ярмаркой-выставкой сувенирной продукции от мастеров из всех 27 районов области.
Кроме того, одним из основных событий станут 51-е Международные общественно-научные чтения, посвященные памяти Гагарина.
Также в рамках празднования власти благоустраивают культурную и туристическую инфраструктуру Гагаринского района.
Так, был отремонтирован участок трассы "Беларусь" — Москва — граница с Республикой Белоруссия" — Гагарин, обновлена крыша культурно-досугового центра "Комсомолец", стела на въезде в город, завершен ремонт постамента памятника Анне Гагариной (мать Гагарина — ИФ).
В районном центре дополнительно будут созданы фотозоны, навигационные знаки для туристов и модульный туристско-информационный центр.
Помимо этого, продолжится благоустройство туристического центра Смоленска и Реадовского парка. В этом году запланирована разработка концепции и проекта благоустройства бульвара и сквера Гагарина, проведение ремонтных работ здания планетария им. Гагарина, а в 2025 году будет установлен памятник космонавту.
Отмечается, что в марте на малой родине Гагарина также запланирован проект "Орбита дружбы", включающий посещение иностранной делегацией Всемирного фестиваля молодежи музейного комплекса в Гагарине.
В июне пройдет молодежный образовательный форум представителей регионов Центрального федерального округа "Поехали!".
Первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Административный центр Гжатского района — город Гжатск — в 1968 году был переименован в город Гагарин.