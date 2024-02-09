"В первом подобном фестивале в прошлом году участвовали воздухоплавательные клубы Дмитровского городского округа. На этот раз к ним планируют присоединиться пилоты из Переславля-Залесского Ярославской области, Воронежа, Тулы, Великого Новгорода, а также Белоруссии. Ожидается, что в небе над Дмитровом гости увидят 16 шаров в форме сердца", — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году в программу мероприятия добавили соревнование, которое организует Федерация воздухоплавательного спорта Московской области.

"Поскольку у нас в этом году пилоты едут из разных городов и даже один пилот прилетает из Республики Беларусь, мы решили для них включить соревновательный элемент. Участникам предстоит попасть снарядом по мишени на земле", — уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкульта Московской области.

В ведомстве добавили, что в качестве снарядов будут использованы мягкие игрушки.

Мероприятие пройдет 10 февраля в Дмитрове в рамках проекта "Зима в Подмосковье".