Обсуждения хода строительства музейного здания-шара прошло в четверг в помещениях возводимого объекта. Губернатор заслушал доклады представителей компании "Единый заказчик в сфере строительства", подрядных организаций и ответственных министерств областного правительства.

"Напоминаю, что сроки сдачи нового корпуса "Планета Океан" контролирует лично президент России Владимир Владимирович Путин. Вопрос о завершении строительства прозвучал во время визита президента Путина в Калининград 25 января. Даны поручения ввести корпус в эксплуатацию до конца 2024 года", — пресс-служба цитирует Алиханова.

По словам губернатора, строительство полностью финансируется из федерального бюджета, региональное правительство оказывает поддержку в решении текущих вопросов. Министерство регионального контроля будет проверять ход работ в любой день без предварительных заявок, и докладывать о количестве рабочих на объекте. Глава области и сам будет регулярно появляться на стройке.

Руководители компании-подрядчика доложили о ходе работ на объекте. Основное внимание сосредоточено на залах с аквариумами и атриуме. Параллельно ведутся работы по производству мебели, созданию декораций и контента для экспозиции. Директор музея Светлана Сивкова особо подчеркнула, что наполнение выставочных залов, формирование наукоемких экспозиций и установка музейных предметов требует времени и зависит исключительно от графика завершения строительных работ.

Новое музейное здание-шар "Планета Океан" представляет собой композицию из трех блоков. Доминанта комплекса — остекленный корпус в форме шара, представляющий вид Земли из космоса с рисунком облаков и материков. Внутри здания высотой 42 метра на площади около 10 тыс. кв. метров расположатся более 30 аквариумов с морской водой общим весом около 1 тыс. тонн. Над рекой возведут стилизованный под океанскую волну навес площадью более 2 тыс. кв. метров.

Как сообщалось, строительство нового здания началось в 2013 году, но постепенно стало проблемным. На строительстве сменилось два подрядчика, третьим является компания ООО "СтройМонолитСервис", у которой также же были определенные проблемы.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Первоначально планировалось сдать "шар" к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Новый корпус Музея Мирового океана строят на набережной реки Преголя в Калининграде. Ожидается, что после ввода в строй нового комплекса зданий экспозиционная площадь музея вырастет в четыре раза и составит 6 тыс. кв.м. Появится возможность в полтора раза увеличить музейный фонд. Развитие музея повлечет приток посетителей, ожидается, что ежегодно его смогут посетить более 800 тыс. гостей.