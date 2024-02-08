«Цены на отели растут не только в Турции, но и во всем мире. Несмотря на это, Турция остается местом, чье преимущество в соотношении цены и качества. Турция была известна как дешевое направление, но теперь нашей целью стало избавиться от этого образа», — сказал он, выступая на крупнейшей в Турции туристической выставке EMIT в Стамбуле.

Как отметил Ягджи, важно не стать самым дорогим направлением для отдыха, а провести сегментацию предложения для туристов.

«Я считаю, что трехзвездочная гостиница должна продаваться по цене трехзвездочной, а не по цене пятизвездочного отеля. А пятизвездочный отель по цене пятизвездочного», — заключил он.

Россия стала лидером по числу туристов в Турции в 2023 году, турпоток составил 6,3 млн. Всего страну посетили 56,7 млн иностранных путешественников.