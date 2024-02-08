"Новая экспозиция музея создана на базе нашего фондохранилища. Мы впервые открыли его часть для посетителей. Для этого предметы показа были размещены в стеклянных шкафах и на стеллажах под стеклом", — сказал Ярцев.

По его словам, экспозиция посвящена печному и каминному отоплению домов довоенных и настоящих жителей Кенигсберга. В ней собрано более 100 образцов кирпичей, каминной плитки, печных изразцов и фрагментов архитектурного декора систем отопления. Коллекция формировалась не только музеем, но и жителями Калининграда, которые приносили интересные образцы.

На открытие новой экспозиции на базе части фондохранилища музей пошел из-за того, что ему не хватает выставочных площадей. Он ограничен в пространстве, так как создан на базе старинного крепостного сооружения "Фридландские ворота". Поэтому использовался опыт других музеев, когда даже самым известным из них не хватает мест для новых экспозиций из предметов, находящихся в запасниках и хранилищах, пояснил директор.

"Уверены, что новая экспозиция будет интересна нашим гостям, привлечет новых посетителей. Наш муниципальный музей давно пользуется популярностью у жителей города и туристов. Так, в прошлом году у нас побывало свыше 60 тыс. человек, из которых более 60% составили приезжие из других регионов России", — заключил Ярцев.

Калининградский музей расположен во Фридландских воротах, которые являются одними из восьми сохранившихся городских ворот Калининграда-Кенигсберга. Они были построены в стиле неоготики ориентировочно в 1857-1862 годах.