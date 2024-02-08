"Участники Всемирного фестиваля молодежи из Ливана, Нигерии, Парагвая, Уганды, а также Непала в рамках региональной недели посетят Свердловскую область. 80 иностранцев 12 марта прибудут в Екатеринбург", — говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, гостей на ретропоезде "Уральский экспресс" свозят в Верхнюю Пышму, в музей военной техники. Кроме того, они побывают в Невьянске и в гончарной мастерской Масликовых в Нижних Таволгах, а также в доме кузнеца Кириллова в деревне Кунара. Помимо этого, иностранцы посетят Первоуральский новотрубный завод.

Ожидается, что затем участники фестиваля заложат капсулу времени в Академическом районе Екатеринбурга. Еще им предстоят легкоатлетические эстафеты и соревнования по футболу и баскетболу в кампусе Уральского федерального университета.

Всемирный фестиваль молодежи состоится в Сочи с 1 по 7 марта. Туда приедут порядка 20 тыс. участников из России, стран Азии, Африки и Южной Америки. Затем иностранных участников ждет региональная программа, в ходе которой они посетят около 30 крупных российских городов.