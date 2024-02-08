"Ставропольский край вошел в число 30 регионов, которые примут иностранных гостей. Для них уже подготовлена насыщенная программа, в рамках которой запланировано знакомство с красотами Кавказских Минеральных Вод, работой крупнейших предприятий в сфере АПК и промышленности, традициями казачества и проживающих в крае народов", — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля Ставропольский край выступает куратором делегатов от Грузии и Сирии. С представителями этих стран уже налажен контакт, идет обмен данными и организация досуга для делегатов.

Также сформирована региональная делегация на фестиваль. Ставрополье представят 135 делегатов: среди них и школьники-участники "Движения Первых", и студенты, и рабочая молодежь.

В конце февраля на фестиваль от края поедут 84 волонтера, которые уже прошли подготовку на учебных площадках Ставрополя и Пятигорска.

Всемирный фестиваль молодежи проводится в целях развития международного молодежного сотрудничества и состоится в марте 2024 года на площадке федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки и спорта, международного сотрудничества, культуры, добровольчества и других сфер.