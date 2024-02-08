"Важным событием станет открытие музейно-производственного комплекса Санкт-Петербургского монетного двора в мае-июне 2024 года. Посетители смогут увидеть настоящий производственный процесс: на девяти участках будут выполняться основные этапы изготовления продукции — от работы гравера до чеканки готовых изделий", — говорится в сообщении.

К праздничной дате также запланированы выставки, премьера документального фильма, выпуск традиционного жетона ко Дню монетчика.

Также для туристов подготовили новый мастер-класс по чеканке жетонов, который демонстрирует весь технологический процесс — от вытягивания алюминиевой проволоки до нанесения на заготовку рисунка и надписи.

Как сообщалось, с 2022 года Петербург входит в перечень 30 пилотных регионов всероссийской акселерационной программы по развитию промышленного туризма, разработанной Агентством стратегических инициатив. К программе на базе Городского туристско-информационного бюро присоединились более 30 петербургских предприятий.

Санкт-Петербургский монетный двор был создан в 1724 году на территории Петропавловской крепости.