К праздничной дате также запланированы выставки, премьера документального фильма, выпуск традиционного жетона ко Дню монетчика.
Также для туристов подготовили новый мастер-класс по чеканке жетонов, который демонстрирует весь технологический процесс — от вытягивания алюминиевой проволоки до нанесения на заготовку рисунка и надписи.
Как сообщалось, с 2022 года Петербург входит в перечень 30 пилотных регионов всероссийской акселерационной программы по развитию промышленного туризма, разработанной Агентством стратегических инициатив. К программе на базе Городского туристско-информационного бюро присоединились более 30 петербургских предприятий.
Санкт-Петербургский монетный двор был создан в 1724 году на территории Петропавловской крепости.