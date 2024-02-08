"6 февраля текущего года в Ессентуках с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились 25 жителей Ивановской области, из них 23 ребенка. Накануне группа выезжала на экскурсию в соседний регион", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Дело расследуется по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко, комментируя ситуацию, уточнила, что дети из Иванова находились на санаторно-курортном лечении в медицинском центре "Юность". Вечером 5 февраля они пожаловались медперсоналу на тошноту, рвоту и общую слабость. Им назначили лечение, одного ребенка пришлось госпитализировать в больницу Ессентуков.

"Также стало известно, что накануне дети вместе со взрослыми находились на организованной самостоятельной экскурсии в КЧР на Медовых водопадах (в 15 км от Кисловодска — ИФ). Предположительно, возможной причиной заболевания стало употребление ими пищи (хычины, пирожки, чак-чак, газированные напитки и свежевыжатые соки) вне медицинского центра во время экскурсии", — написала Адаменко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Она добавила, что госпитализированный ребенок уже выписан из больницы, но врачи центра продолжают наблюдение за здоровьем детей. После того, как самочувствие всех пострадавших придет в норму, их отправят домой в Иваново.