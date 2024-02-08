Полеты будут осуществляться раз в неделю, по вторникам, на воздушных судах A320. Отправление из уфимского аэропорта в 03:25.

В настоящее время данный авиаперевозчик выполняет также регулярные полеты в Уфу из Ташкента и Намангана.

Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час. Имеется 9 "контактных" выходов на посадку с применением телескопических трапов. Среди партнеров аэропорта — более 40 авиакомпаний. Владельцем 100% акций является Башкирия.

Согласно информации на официальном сайте Uzbekistan Airways, авиакомпания создана в 1992 году. География полетов — более 50 стран Европы и Азии. Перевозчик эксплуатирует суда производства Airbus — А-320 и А-321neo.