"Методические материалы помогут разобраться, как правильно рассчитывать сумму сбора, какие категории гостей освобождаются от его уплаты, как вести отчетность и многое другое", — говорится в сообщении.

Туристы также смогут найти ответы на вопросы, кто относится к льготникам и освобождается от курортного сбора, какие документы при наличии льготы нужно иметь при себе.

Памятки разработаны при участии экспертов отрасли и опубликованы на официальном сайте комитета по развитию туризма, портале Visit Petersburg и сайте Конгрессно-выставочного бюро.

Как сообщалось, закон о введении курортного сбора в Петербурге вступил в силу с 1 октября 2023 года. До 1 апреля в городе действует нулевая ставка. Затем с туристов, останавливающихся в гостиницах, апарт-отелях, санаториях, будут взимать по 100 рублей в сутки.