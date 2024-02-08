"Автобусы "Мострансавто" перевезут участников 42-ой всероссийской массовой гонки "Лыжня России-2024". Проезд для спортсменов и гостей соревнований в автобусах предприятия будет бесплатным", — говорится в сообщении.

Для перевозки задействуют автобусы большого класса. Часть из них будут работать в режиме шаттлов от ТЦ "МЕГА Химки" до олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная". Другие транспортные средства будут перевозить организованные группы. В рамках заказного обслуживания планируется перевезти около 240 человек.

Традиционные всероссийские соревнования "Лыжня России" собирают спортсменов-профессионалов и любителей зимнего спорта в возрасте от 12 лет. Для всех участников будет подготовлена одна дистанция — 10 км. В этом году гонка посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.