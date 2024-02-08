По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8-9 февраля в горах КБР лавиноопасно, говорится в сообщении.

Из-за снежных лавин в КБР возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением зданий и сооружений, линий связи и ЛЭП, объектов инфраструктуры, перекрытия автодорог, мостов и тоннелей.

В МЧС призвали население не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного схода лавин, которые чаще всего бывают на склонах крутизной более 30 градусов.