"Монета султана Мурада III, внука знаменитого Сулеймана Великолепного, которая чеканена в 1574-1575 гг., найдена местными археологами при расчистке материалов обрушившегося склепа Цори. Она уникальна своими крупными размерами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обычно монета данного номинала имеет диаметр окружности 1,15 см, цоринская же находка почти в два раза крупнее — 2,3 см.

По предположению республиканского археологического центр им. Крупнова, в горную Ингушетию эта нумизматическая находка попала через транскавказские транспортные магистрали, прежде всего, через Дарьял.

Надземный многоярусный склеп обрушился в конце августа прошлого года, из-под его завалов извлекли более двухсот человеческих останков и богатый этнографический материал, который лег в основу двух научных публикаций, изданных сотрудниками музея-заповедника. Артефакты, знаменитые ингушские курхасы хранятся в ингушском краеведческом музее, костные останки перезахоронены выходцами из данного комплекса, а средневековой коллективной усыпальнице дали вторую жизнь. Обвал произошел из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло.

По инициативе главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, восстановлена усыпальница и проведено берегоукрепление башенного комплекса. На эти цели направлено порядка 8 млн руб.