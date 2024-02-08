"Балтийский культурный форум в этом году мы проводим 17, 18, 19 апреля, до начала больших крупных праздничных мероприятий, связанных с 300-летием Иммануила Канта. Философия культуры станет его главной темой", — сказал Ермак.

По его словам, в рамках форума, как и всегда, пройдёт большое количество секций. Но в этом году будет одна особенность. Решено дополнить деловую программу еще и лекциями совместно с Российским обществом "Знание". На них будут приглашаться все желающие — жители региона, его гости, туристы и отдыхающие, которых в Светлогорске много в любое время гота.

"Теперь у нас будет три категории участников форума. Это непосредственно спикеры, участники и гости форума. То есть это вообще любые заинтересованные люди, которые захотят приехать к нам и посетить эти лекции. Они в основном будут такие научно-популярные, будут на стыке культуры, на стыке науки. Эти лекции будут интересны и познавательным всем", — добавил министр.

Он также отметил, что форум будет по-настоящему международным. Приедут коллеги из Армении, Узбекистана, Беларуси. Количество официально приглашенных участников Балтийского форума в этом году составляет 500 человек. Но из-за того, что будет открытый лекторий, количество гостей, которые придут в Янтарь-холл, сегодня даже представить трудно.

"Мы не знаем, но мы уверены, что будет точно больше нескольких тысяч таких гостей, тем более там еще будет организована онлайн-трансляция, Поэтому все могут посетить или услышать эти лекции", — сказал Ермак.