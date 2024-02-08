"Традиционно в рамках весенней корректировки бюджета будет рассматриваться возможность дополнительного финансирования ремонта региональных дорог", — уточнил представитель пресс-службы.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Михаил Котюков, всего в текущем году планируется привести в порядок 430 км дорог, из которых 200 км будет отремонтировано в самих населенных пунктах — это 65 региональных объектов. Однако этот объем тоже может быть увеличен.

"На маршруте от Енисейска до поселка Высокогорский реконструируем два участка дороги. Подготовительная работа на одном из них уже началась. До конца сезона также проведем капремонт дороги, идущей в объезд Ужура. Отремонтируем 14 мостов по краю, в том числе начнется ремонт моста через Тарайку в Канске, о котором просили жители", — написал Котюков.

По его словам, местные жители также жалуются на неудовлетворительное состояние участков маршрута Назарово-Сахапта и дороги Дорохово-Черемушки в Назаровском районе. Оба этих объекта будут отремонтированы.

По данным КрУДора, всего по итогам 2023 года в Красноярском крае в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано порядка 250 км дорог. Итоговый объем финансирования из краевого и федерального бюджетов составил 4 млрд рублей.