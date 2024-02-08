"Город передал в пользование камерному музыкальному театру "Санктъ-Петербургъ Опера" выявленный объект культурного наследия "Дом культуры работников связи" для создания второй сцены", — написал он в телеграм-канале в четверг.

Москаленко указывает, что основная сцена театра на Галерной улице вмещает 175 зрителей, чего театру уже не хватает.

ДК связи расположен неподалеку — на Большой Морской улице, площадь объекта составляет 4,5 тыс. кв. метров, площадь театрального зала подходит камерному репертуару.

"На втором и третьем этажах объекта культурного наследия расположена сценическая площадка, зрительный зал с галереей и балконом, в котором можно разместить более 300 посадочных мест. Благодаря соответствию здания потребностям театра, его подготовку к эксплуатации в новом качестве, по мнению руководства театра, можно осуществить в достаточно короткий срок", — добавил Москаленко.

Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" создан в 1987 году.

ДК связи — бывший дворец культуры в центре Петербурга, перестроен в 1930-х годах в стиле конструктивизма из немецкой реформатской церкви 1862-1865 годов.