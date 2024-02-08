Москаленко указывает, что основная сцена театра на Галерной улице вмещает 175 зрителей, чего театру уже не хватает.
ДК связи расположен неподалеку — на Большой Морской улице, площадь объекта составляет 4,5 тыс. кв. метров, площадь театрального зала подходит камерному репертуару.
"На втором и третьем этажах объекта культурного наследия расположена сценическая площадка, зрительный зал с галереей и балконом, в котором можно разместить более 300 посадочных мест. Благодаря соответствию здания потребностям театра, его подготовку к эксплуатации в новом качестве, по мнению руководства театра, можно осуществить в достаточно короткий срок", — добавил Москаленко.
Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" создан в 1987 году.
ДК связи — бывший дворец культуры в центре Петербурга, перестроен в 1930-х годах в стиле конструктивизма из немецкой реформатской церкви 1862-1865 годов.