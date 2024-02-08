В "Сириусе" полным ходом идет подготовка к одному из главных международных событий года — Всемирному фестивалю молодежи. Инфраструктура федеральной территории уже практически готова к приему гостей и соответствует самым высоким стандартам. Последними штрихами стали работы по благоустройству, ремонту и созданию новых пешеходных зон для прогулок и отдыха", — говорится в сообщении.

Также ведётся большая работа по ремонту дорог. В настоящее время завершается замена покрытия на Каспийской и Урожайной улицах, которые проходят через весь "Сириус" — от моста через Мзымту со стороны Сочи до пешеходного перехода государственной границы России с Абхазией.

"Реконструирована набережная реки Мзымта, где открылся новый велопешеходный маршрут длиной более километра. Здесь появился амфитеатр, откуда можно любоваться закатами на Черном море, и смотровая площадка для наблюдения за взлетом и посадкой самолетов. Медальная площадь стала более доступной — благодаря реконструкции трассы автодрома", — отмечается в сообщении.

К старту фестиваля в "Сириусе" появится новая пешеходная аллея около Образовательного центра, которая соединит Олимпийский проспект и морскую набережную. Вдоль аллеи разместятся социальные объекты — два многофункциональных досуговых центра для детей и взрослых и поликлиника.

"Всемирный фестиваль молодежи — самое масштабное международное событие этого года в России. И мы очень рады, что его принимает именно федеральная территория "Сириус", одна из основных задач которой — создавать возможности для раскрытия и развития талантов молодых людей", — цитирует пресс-служба главу администрации ФТ "Сириус" Дмитрия Плишкина.

Ранее сообщалось, что во Всемирном фестивале молодежи примут участие более 20 тыс.человек из 180 стран.