"Уверен, что это направление получит достойное развитие. Мы живем в век технологий, но интерес к самостоятельным исследованиям сохраняется. Где лучше всего изучать историю оружейного дела? Конечно же, в Туле! Если говорить о литературе, то в тульском крае можно узнать о Толстом, Тургеневе, Жуковском. Наверняка интересно было бы не просто погулять по Куликову полю, а побывать на раскопках, не просто насладиться цветением садов в Ясной Поляне, а посадить деревья и узнать про исторические сорта яблонь, особенностях агротехники. Это в полной мере имеет отношение и к научно-популярному туризму", — приводятся в сообщении слова председателя областной думы Николая Воробьева.

В свою очередь директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая напомнила, что Лев Толстой в 1873 году получил предложение стать членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук, а начиная с 30-х годов XX века "Ясная Поляна" являлась научной площадкой Академии наук СССР.

По ее словам, осенью в выставочном зале "Л.Н.Т." в Туле откроется выставка, посвященная этим страницам истории.

"В этом году завершится строительство фондохранилища. Здесь будет располагаться архив, научная библиотека, фонд редкой книги, мемориальные и немемориальные фонды. Причем пространства спланированы с учетом размещения фонда открытого хранения. Это привлечет еще больше туристов, поскольку расширяет возможности и для научного сообщества, и для студентов, и для всех, кто интересуется Толстым, его жизнью и творчеством", — подчеркнула Толстая.

Как считают в музее, личная библиотека Толстого — одна из платформ для развития научно-популярного туризма и возможности заглянуть в творческую лабораторию писателя.

Заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров отметил, основа любого музея не только хранение и экспонирование, но и популяризация культурно-исторического наследия страны, а, следовательно, глубокий научный анализ материала и представление этой информации широкой аудитории в форме экспозиций, выставок, научно-популярных изданий.

"Именно в этом суть научно-популярного туризма", — подчеркнул Столяров, добавив, что одно из самых известных направлений исследовательской работы музея — археология.

"Благодаря открытию все новых музейных пространств, в том числе в музейном квартале Тулы, у туляков и гостей области есть возможность больше узнать об истории нашей страны, изучая артефакты, обнаруженные археологами. Формы работы могут быть самыми разными: лекции, мастер-классы, квесты", — добавил Столяров.

По мнению ученого секретаря Тульского государственного музея оружия Елены Самарцевой, научно-практические конференции также могут быть основой для развития научно-популярного туризма. Например, в музее уже проведено 11 конференций "Мир оружия", в которых в разные годы приняли участие исследователи из 17 стран мира.

Проект "Музейные баталии", который реализуется совместно с тульскими оборонно-промышленными предприятиями в игровой форме знакомит молодежь с историей тульского оружия и знаменитыми земляками. А в рамках мероприятий "Школы тульских мастеров" совсем маленькие посетители в доступной форме изучают историю народных промыслов и оружейного дела.

В Тульском государственном педагогическом университете (ТГПУ им. Л.Н.Толстого) возможности популяризации науки, в том числе в детской аудитории постоянно расширяются. Здесь создан технопарк универсальных педагогических компетенций, историческая школа "Задонщина", археологический центр "Киммерия", есть цифровая кафедра, которая занимается в том числе оцифровкой археологических артефактов, найденных студентами в ходе летних практик. Перспективный проект — создание культурно-образовательного кластера "Толстой".

В Тульском государственном университете (ТулГУ) реализуются программы студенческого туризма, включающей в себя научно-популярное, профориентационное и культурно-познавательное направления. Научное кафе, научные интеллектуальные битвы, летние языковые школы, университетские смены — проектов с каждым годом все больше, отметили в облдуме.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза. На протяжении последних трех лет турпоток в регион стабильно превышает 1,5 млн человек.