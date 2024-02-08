Иконы написаны с соблюдением классических канонов. Основа — липовая доска, краски — желтковая темпера. Уровень мастерства, с которым созданы иконы, довольно высокий. Среди представленных работ — копии икон из музеев Ярославля и Великого Новгорода.
Центральное место экспозиции занимает копия иконы Божией Матери "Калужская". Богоматерь считается покровительницей Калуги и Калужской земли. Рядом с образом представлена икона "Благословение детей", которая принадлежит к сюжетным изображениям жизни Иисуса Христа.
На выставке также представлены иконы: "Собор преподобных Оптинских старцев", "Воскресение Господне", "Успение Пресвятой Богородицы", "Преподобный Сергий Радонежский", "Рождество Христово", иконы святителей, преподобных, апостолов.
Выставка работает по 26 марта.
Калужское духовное училище было открыто в 1879 году. С 1919 года было упразднено. Возобновило обучение в 1994 году. Считается одним из старейших учебных заведений в Калуге.