"Здесь представлены работы молодых иконописцев, которые только совершают первые шаги в иконописи. Однако начинающим мастерам тоже необходимо показывать свои работы большой аудитории. В Краеведческом музее для экспонирования созданы самые благоприятные условия", — отметил на открытии выставки директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

Иконы написаны с соблюдением классических канонов. Основа — липовая доска, краски — желтковая темпера. Уровень мастерства, с которым созданы иконы, довольно высокий. Среди представленных работ — копии икон из музеев Ярославля и Великого Новгорода. Центральное место экспозиции занимает копия иконы Божией Матери "Калужская". Богоматерь считается покровительницей Калуги и Калужской земли. Рядом с образом представлена икона "Благословение детей", которая принадлежит к сюжетным изображениям жизни Иисуса Христа. На выставке также представлены иконы: "Собор преподобных Оптинских старцев", "Воскресение Господне", "Успение Пресвятой Богородицы", "Преподобный Сергий Радонежский", "Рождество Христово", иконы святителей, преподобных, апостолов. Выставка работает по 26 марта. Калужское духовное училище было открыто в 1879 году. С 1919 года было упразднено. Возобновило обучение в 1994 году. Считается одним из старейших учебных заведений в Калуге.