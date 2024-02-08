"5 февраля 53-летний турист из Франции направился в горы в районе шахты Жыргалан (Иссык-Кульская область Киргизии), чтобы покататься на лыжах. Позднее связь с ним прервалась. Тело французского туриста нашли с помощью GPS-трекера под снежной массой. Спасатели МЧС и сотрудники милиции помогли спустить тело с гор", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, к поиску пропавшего туриста были привлечены спасатели МЧС, милиционеры и местные жители, задействованы спецтехника, вездеходы и беспилотный летательный аппарат. Факт произошедшего зарегистрирован в едином реестре преступлений, назначена судебно-медицинское экспертиза, начато досудебное следствие, отметили в ведомстве.