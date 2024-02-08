"КТЖ вносит изменения в графики движения поездов, прибывать и отправляться поезда в марте будут по указанному в билете времени. Главное, что нужно сделать пассажирам — перевести время", — говорится в распространенной информации.

Пассажирам, которые купили авиабилеты на рейсы по направлению в/из городов Астаны, Алматы, Шымкента, Кокшетау, Тараза, Балхаша, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Туркестана, Усть-Каменогорска, Семея, Талдыкоргана и Жезказгана со временем вылета с 00:01 1 марта 2024 года (по времени Астаны) нужно уточнять расписание рейса в кол-центрах аэропортов.

Также в госфонде заверили, что всем, кто купил билет, будут отправлены SMS и сообщения на почту.

"Гражданам, купившим авиабилеты до 29 января со временем вылета с 00:01 1 марта (по времени Астаны), нужно обратить внимание, что рейс будет выполнен на 1 час раньше от указанного в билете времени. В случае, если будет был куплен после 29 января, в авиабилетах указано верное время с учетом перехода на единый часовой пояс", — пояснили в Qazaq Air.

Как ранее сообщали в комитете гражданской авиации, уточнять время вылета в кол-центрах авиакомпаний и аэропортов следует всем пассажирам, которые собираются лететь по вышеперечисленным направлениям с 1 марта.

В соответствии с постановлением правительства акиматам Астаны, Алматы, Шымкента, а также Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу, Улытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на 1 час назад.

На сегодняшний день в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Ранее казахстанские ученые и эксперты заявили, что часовый пояс UTC+6 "не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека". По мнению ученых, помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии госорганов и экстренных служб.