"В течении 8 февраля в связи с прохождением паводковой волны и с учетом времени добегания на реках Республики Адыгея Теучежского района ожидается подъем уровня воды с достижением опасных отметок", — говорится в сообщении.

В республике прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размывом берегов рек, прорывом дамб прудов, подмывом опор мостов, опор ЛЭП, нарушением систем жизнеобеспечения населения, затруднением в работе всех видов транспорта.

Как сообщалось, сильный дождь, ветер и таяние снега из-за повышения температуры стали причиной подъема уровня воды в реках, подтоплений и повреждения кровли зданий в Адыгее во вторник. Около 50 придворовых территорий оказались подтоплены в Адыгее.

Глава республики ранее поручил Комитету Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с местными администрациями принимать превентивные меры для предотвращения возможных ЧС из-за непогоды, заняться расчисткой ливневых канализаций, проверить состояние русел рек, дамб, вести постоянный мониторинг уровня рек в связи с ожидаемым потеплением. Он также поручил обеспечить готовность сил и средств к возможному ухудшению ситуации.