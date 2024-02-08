Министерство цифрового развития и связи Приамурья сообщает, что праздничная иллюминация будет украшать телебашню с 9 по 11 февраля в вечернее время.

"Считается, что в Китае наступает Год Дракона, потому одним из сюжетов праздничной подсветки стал символ года, облетающий башню", — говорится в сообщении.

Медиафасад также украсит бегущая строка на русском и китайском языках: "С Новым годом по лунному календарю — Годом Дракона".

Архитектурно-художественная подсветка на телевизионной башне филиала РТРС "Амурский ОРТПЦ" была торжественно запущена 23 декабря 2022 года. А в январе 2023 года на фасаде благовещенской телебашни уже появлялось поздравление на русском и китайском языках. Это был своеобразный ответ на фейерверк, который соседний Хэйхэ устроил 31 декабря 2022 года, когда Благовещенск отказался от традиционного салюта.