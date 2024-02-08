"Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены. Кроме того, на вылет задерживаются 6 рейсов, а на прилет — 12 рейсов. Эти задержки и отмены связаны с неблагоприятными метеоусловиями и принимаемыми мерами по обеспечению безопасности полетов", — прокомментировали агентству в пресс-службе.

Поясняется, что скорость ветра на аэродроме аэропорта составляет 19 м/с с порывами до 23 м/с. "Эти погодные условия могут создавать сложности при взлете и посадке самолетов, поэтому авиакомпании принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей", — отметили в аэропорту. Пассажиров призывают уточнять статус своих рейсов в авиакомпаниях.